Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar

Türk halkı demokrasi şöleniyle sandıklara giderek 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde kendilerini yönetecek yöneticileri seçmek için oyunu kullandı, oy verme işlemi saat 17:00'de sonuçlandı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte ilk sonuçlar.

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Türkiye tercihini yaptı! sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, İşte ilk sonuçlar

SON DAKİKA HABERİ... Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi.

OY SAYMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Doğudaki 32 ilde saat 16:00 itibariyle sandıklar kapanmıştı. Buna göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi. Bu illerde oy sayma işlemleri saat 16:00 itibariyle başladı.

Batıdaki 49 ilde ise oy verme işlemleri saat 17:00 itibariyle bitti.

Böylelikle tüm Türkiye'de sandıklar kapanarak; oy sayma işlemleri başladı.

İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

ŞANLIURFA

Açılan sandık% 5

Birinci Parti ►: % 36,3
İkinci Parti ►: % 28,7

DİYARBAKIR

Açılan sandık: % 2,8
Birinci Parti ►: % 69,2
İkinci Parti ►: % 18,2

ERZURUM

Açılan sandık: % 0,09

Birinci Parti ►: % 88,8

İkinci Parti ►: % 9,8

Üçüncü Parti ►: % 3,04

TRABZON

Açılan sandık: %0.35

Birinci Parti ►: %68.06
İkinci Parti ►: %17.54
Üçüncü Parti ►: %.39

ŞIRNAK

Açılan sandık: %1.94

Birinci Parti ► %45.03

İkinci Parti ►: %44.62

Üçüncü Parti ►: %3.63

ORDU

Açılan Sandık Oranı: %0.04

Birinci Parti ► %59.32

İkinci Parti ►: %27.12

Üçüncü Parti ►: %13.56

ŞANLIURFA

Açılan sandık yüzde 5,0

Birinci Parti ► % 36,3

İkinci Parti ►: %28,2

ANTALYA

Açılan Sandık Oranı: %0.02

Birinci Parti ► %63.64

İkinci Parti ►: %34.55

Üçüncü Parti ►: %1.82

BALIKESİR

Açılan Sandık Oranı: %0.03

Birinci Parti ► %59.26

İkinci Parti ►: %33.30

Üçüncü Parti ►: %7.41

GİRESUN

Açılan Sandık Oranı: %2.26

Birinci Parti ► %58.52

İkinci Parti ►: %40.57

Üçüncü Parti ►: %0.38

MARDİN

Açılan Sandık Oranı: %3.35

Birinci Parti ► %40.29

İkinci Parti ►: %38.49

Üçüncü Parti ►: %6.64

KİLİS

Açılan Sandık Oranı: %10.2

Birinci Parti ► %39.11

İkinci Parti ►: %25.87

Üçüncü Parti ►: %23.76

KARS
Açılan Sandık Oranı: %0.51

Birinci Parti ► %39.89
İkinci Parti ►: %31.38
Üçüncü Parti ► %11.17
Dördüncü Parti ► %8.51

NİĞDE
Açılan Sandık Oranı: %1,8'e

Birinci Parti ► %27.2
İkinci Parti ► %26.1
Üçüncü Parti ► %24.1

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YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından açıklama yaptı. Yener'in konuşmadan satır başları şu şekilde;
"Kurum içerisinde hazır bulunan ekranda siyasi parti temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını takip edebilecektir. Oy verme işlemleri bitti, sayma işlemleri başladı. Kurum birazdan toplanarak yayın yasağının kaldırılması hakkında kararını verecek."

206 BİN 845 SANDIK KURULDU

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

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