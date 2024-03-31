31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu

Türkiye yerel yöneticilerin seçimi için bu gün sandığa giderek tercihini yaptı. Peki oy tercihi kadar seçime katılım oranı merak ediliyor. İşte 31 Mart 2024 yerel seçimler katılım oranı.

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31 Mart 2024 yerel Seçimlerine katılım oranı belli oldu

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

61 MİLYON 441 BİN 882 SEÇMEN BULUNUYOR

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

31 MART 2024 SEÇİME KATILIM ORANI

Seçime katılım oranının yüzde 80 olduğu öğrenildi.

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