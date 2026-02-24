Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na destek mesajı: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenerek destek mesajı verdi...

Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamalarında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasına da değindi.

"CESURDUR, YOLUNA DEVAM ETMELİDİR"

Bahis soruşturması kapsamında atılan adımlara ilişkin konuşan Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi

Bahçeli, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir.Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" dedi.

