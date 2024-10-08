Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin tarihi ve solaganı belli oldu: Milletini koruyan millet için millet içinde siyaset

İYİ Parti'den istifa ederek uzun süredir parti kurmak için çalışmalar yürüten Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin hazırlıklarında sona gelindi.

28 EKİMDE PARTİ'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK

28 Ekim'de kuruluş dilekçesi verilecek olan partinin ismi saklanıyor. Parti logosunda parlament mavisi ve beyazı kullanılacak. "Milletini koruyan millet için millet içinde siyaset" sloganını kullanacak olan partinin İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 40'tan fazla il teşkilatında yer alacak isimlerin de hazır olduğu belirtildi.

PARTİNİN SLOGANI BELLİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre, kuruluş çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Yavuz Ağıralioğlu, kimsenin B planı olarak parti kurmadıklarını kaydetti.

MERAL AKŞENER'DEN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

İYİ Parti Eski Lideri Meral Akşener'in Ağıralioğlu’nun partisinin bazı kurucularıyla görüşüp "hayırlı olsun" dediği belirtildi.

Ayrıca, CHP, İYİ Parti ve bağımsızlar dahil bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı öne sürüldü.