Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır

İYİ Partiden istifa ederek yeni parti kuracağı söylenen ve uzun süredir çalışmalar yaptığı bilinen Yavuz Ağıralioğlu'dan yeni parti açıklaması gelerek Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır diyerek yeni partinin yakında kurulacağı sinyalini verdi.

YAYINLAMA
Google News
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır

Daha önce yeni parti kuracağının sinyallerini veren Ağıralioğlu, çalışmaların sürdüğünü, yanlışı doğruyu analiz etme sürecinde olduklarını aktardı. 27 Temmuz'da iş insanlarıyla da bir araya gelen Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

YAVUZAĞIRALİOĞLU'NDAN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Program öncesinde kendisini bekleyen ve partisinde görev almak isteyen yaklaşık 50 genç ile sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partiye ilişkin isim ve amblem çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

y2.webp

YOL HARİTALARI BELİRLEDİK, SORUMLULUKLARIMIZ AĞIR

Vizyon ve misyonlarını da aktaran Ağıralioğlu, "İçinde siyaset yapma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin çok az rastlandığı bir ülke haline gelebilmeyi diliyorum" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, programa Emine Küçükali, Murat Uçar gibi çalışma arkadaşları ile katıldı. Parti kurma çalışmalarını milletin taleplerine yanıt vermek amacıyla gerçekleştireceğini vurgulayan Ağıralioğlu, milletine borcu olduğunu, bu ülkenin bugün yaşadıklarından daha iyisini yaşayacağına inandığını ve müreffeh bir ülke kurabilmek adına Türk milletini vazifeye çağırdığını söyledi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel'den CHP'li Belediye Başkanlarına mesaj: Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil illerini, ilçelerini düşünür
Özgür Özel'den CHP'li Belediye Başkanlarına mesaj: Belediye Başkanları, kendini, yakınlarını değil illerini, ilçelerini düşünür
Siyasette yıldızı parlayan, Pendik siyasetinin önemli ismi Süleyman Tarık Balyalı'ya çok önemli görevler
Siyasette yıldızı parlayan, Pendik siyasetinin önemli ismi Süleyman Tarık Balyalı'ya çok önemli görevler
İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış
İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
Son Haberler
ABD ve Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
ABD ve Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır
Dayanıklı ev bahçeleri hangileridir? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri?
Dayanıklı ev bahçeleri hangileridir? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri?
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
Çok Okunanlar
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?
Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Yorumlananlar
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları