Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerini bekliyordu: İşte gelen sonuçlar…

Küresel piyasalarda bugün ABD enflasyon verileri karşılandı. Tüm piyasalar verileri yakından takip etti. Akşam saatlerine doğru gelen veriler piyasaları tekrardan hareketlendirdi. İşte Amerika’dan gelen veriler…

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Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerini bekliyordu: İşte gelen sonuçlar…

Çalışma İstatistikleri Bürosu; ABD tarafından yayınlanan bir rapora göre, TÜFE enflasyonu Aralık ayında %3,4'e yükseldi. Kurum, Aralık 2023 yılına ilişkin yıllık ve aylık verileri paylaştı.

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ABD ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Amerika’da enflasyon oranlarında tekrar artış yaşandı. Tüm öğeler endeksi, Aralık ayında sona eren 12 ay için %3,4 arttı. Kasım ayında 12 aylık enflasyon %3,1'lik olarak açıklanmıştı. Bir aylık artışta yüzde 0,3 oldu. Aralık ayı için enflasyon %0,3 arttı ve büyük ölçüde piyasa beklentileriyle birlikte oldu.

ABD TÜFE verileri ayrıca, çekirdek enflasyonun Kasım ayında %4,0'lık artışın ardından son 12 ayda %3,9'a düştüğünü gösterdi. Yurt dışı anketlerine göre, piyasanın ortalama olarak çekirdek TÜFE'nin bir önceki aya göre %0,3'te değişmeden kalmasını bekleniyordu. Yıllık enflasyonun Kasım ayındaki %4'ten %3,8'e yavaşlaması düşünülüyordu.

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ENFLASYONUN DÜŞMEMEMSİ ENFLASYONU TETİKLİYOR

Yılın başından bu yana, yatırımcılar Fed ve diğer kurumların faiz oranlarını ne kadar hızlı ve dik bir şekilde düşüreceğine dair dedikodular dolaşıyor. Fed vadeli işlem fiyatlandırması, 2023'ün sonunda beklenen 160 baz azalmanın aksine, yatırımcılar bu yıl 140 baz puan (bps) gevşeme beklediğini gösteriyor.

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