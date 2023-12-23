Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!

Bitcoin ve kripto paralar, günümüzde insanların oldukça fazla dikkatini çekiyor. Özellikle de Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde yatırım aracı olarak daha çok tercih ediliyor. Şimdi bir ülke Bitcoin sahiplerine vatandaşlık vereceğini duyurdu. İşte detaylar…

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Yasa Kabul Edildi: O Ülke Bitcoin Sahiplerine Vatandaşlık Verecek!

2023 yılı biterken yatırım araçlarının kazanç oranları da ortaya çıkıyor. Bitcoin, 1 yıllık dönemde yatırımcısına yüzde 150 getiri sağladı. Ocak - Aralık 2023 arasındaki dönemde 3 katı aşan bir yükseliş yaşadı.

LATİN AMERİKA ÜLKESİNDEN YENİ KARAR

El Salvador Kongresi, hükümetin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına Bitcoin "bağışları" yapan yabancılara hızlandırılmış vatandaşlık veren bir göç yasasını onayladı.

Çarşamba akşamı geç saatlerde yapılan sürpriz bir oylama yaptı. Tek meclisli yasama organı, Başkan Nayib Bukele'nin Kongre'yi kontrol eden Yeni Fikirler partisinin desteğiyle reformu kabul etti. Yasanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BİTCOİN SAHİPLERİ, VATANDAŞ OLABİLECEK

2021 yılında dünyanın ilk Bitcoin ödemesini kabul eden El Salvador yeni bir kararla gündeme geldi. Latin Amerika ülkesinde artık Bitcoin sahipleri vatandaş olabilecek.

Kripto bağışçıları beş yıllık vatandaşlığa kabul sürecinden geçmek zorunda olmayacak. Yeni kural, daimi ikamet veya vatandaşlık alma sürecini basitleştiriyor.

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