YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi ne olacak?

YAŞ toplantısı ne zaman? Toplantı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin atamaları ve terfilerini ele alacak. Her yıl olduğu gibi, toplantı Anıtkabir ziyareti sonrası yapılacak. YAŞ toplantısı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemi nedir?

Yaş Toplantısı Ne Zaman Düzenlenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

YAŞ toplantısı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemi nedir?

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Tarihi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal