Yargıtay'dan emsal karar! Eşinden habersiz kredi çekerken bir kere daha düşünsün!

Yargıtay emsal teşkil edecek bir karar imza atarak, Adana'da bir kadın kendisinden habersiz kredi çeken kocasına dava açtı dava sonucu Yargıtay'ın verdiği karar bütün karı kocaları üzecek şekilde.

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Yargıtay'dan emsal karar! Eşinden habersiz kredi çekerken bir kere daha düşünsün!

Yargıtay, emsal bir karara imza atarak, Eşinden habersiz kredi çekenlere kötü haberi duyurdu...

Adana'da yaşayan Gülenay L. ile Kutay L. karşılıklı boşanma davası açtı.

Gülenay L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini, borçlardan haberinin olmadığını belirterek eşinin evlilikten kusurlu olduğunu belirtti.

KENDİNDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKEN EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kadın aynı zamanda kendisine manevi tazminat da ödenmesini istedi.

Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine kadın boşanma davasını Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay'dan emsal karar! Eşinden habersiz kredi çekerken bir kere daha düşünsün!

ERKEĞİN DAVRANIŞI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karar verdi.

Türk Medeni Kanununda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinin öngörüldüğünün belirtildiği kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanarak hakkında icra takibi yapılan ve eve haciz gelmesine sebebiyet veren kocanın tamamen kusurlu olduğu kaydedildi.

Kocanın evlilikteki bu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.

Dava dosyası verilen kararın uygulanması için bozularak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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