Yargıtay cumhuriyet başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıllık görev süresi dolan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin'in yerine Yargıtayda yapılan seçimlerde en çok oyu alan ve Cumhurbaşkanlığına sunulan Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu adaylardan Muhsin Şentürk'ü yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı.

YENİ YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUHSİN ŞENTÜRK OLDU

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'üncü ve 2 bin 797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Ankara'da 1968'de doğan Muhsin Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şentürk, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamasının ardından Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yaptı. Şentürk, Yargıtay üyeliği'ne 2012'de seçildi. Şentürk, evli ve iki çocuk babası.