Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? Ömer Kerkez'in biyografisi

Yargıtay'da yapılan Başkanlık seçimlerinde 37. tur sonunda 7. tur oylamada 193 oy ile Yargıtay'ın yeni Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i vatandaşlar merak ederek sosyal medyadan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? diye araştırmaya başladı. İşte Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'in biyografisi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'da tamamladı. Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulundu.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi. 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babası.