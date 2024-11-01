Yapay zeka artık çok daha güçlü! ChatGPT'ye gelen bu özellik yok artık dedirtti

OpenAI, ChatGPT'nin eskisinden daha iyi şekilde webde arama yapabileceğini bildirdi.

Daha önce, ilgili kaynaklara bağlantılar içeren sonuçların ChatGPT'den alınabileceği belirtildi ve hızlı yanıt için bir arama motoru kullanılması gerektiği belirtildi.

ChatGPT, sorulan şeye göre webde arama yapabileceği veya arama simgesine tıklayarak manuel arama seçebileceği belirtildi.

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Açıklamada, arama özelliğinin bugün tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ve SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının chatgpt.com adresinden ve masaüstü ve mobil uygulamalardan kullanılabileceği belirtildi.

Gelecek aylarda, "SearchGPT" özelliğinin de ücretsiz sürüm kullanıcılarına sunulacağına dair bir açıklama geldi.

Açıklamada ayrıca, hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek için haber ve veri sağlayıcılarıyla işbirliği yaptığı da belirtildi. Sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.