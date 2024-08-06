Yapay Zeka (AI) Nedir? Yapay Zeka Nasıl Çalışır? Yapay Zeka Türleri

Yapay Zeka (AI), insan zekasını taklit etmeye çalışan ve makinelerin düşünme, öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi görevleri yerine getirmesine olanak tanıyan bir bilgisayar bilimi alanıdır. AI, veri analizine dayanarak kararlar alabilir, örüntüleri tanıyabilir ve tahminlerde bulunabilir.
Yapay Zeka Nasıl Çalışır?
Yapay Zeka, büyük veri setleri üzerinde çalışan algoritmalar ve modeller aracılığıyla çalışır. Temel adımlar şunlardır:
Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
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- Veri Toplama: AI modelleri, eğitim için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Bu veriler, metinler, görüntüler, sesler ve sayısal veriler olabilir.
- Veri İşleme: Toplanan veriler temizlenir, düzenlenir ve analiz edilir.
- Model Eğitimi: Veriler, AI modellerini eğitmek için kullanılır. Bu süreçte, makine öğrenimi (ML) algoritmaları kullanılarak verilerden öğrenilir.
- Model Testi ve Değerlendirme: Eğitim tamamlandıktan sonra model, doğruluğunu ve performansını test etmek için yeni verilerle değerlendirilir.
- Tahmin ve Karar Verme: Eğitimli model, gerçek dünya verileri üzerinde çalışarak tahminler yapar ve kararlar alır.
Yapay Zeka Türleri
- Dar AI (ANI): Spesifik görevleri yerine getiren yapay zeka türüdür. Örneğin, dil çeviri uygulamaları ve yüz tanıma sistemleri.
- Genel AI (AGI): İnsan zekasına benzer genel yeteneklere sahip yapay zeka. Henüz tam anlamıyla gerçekleştirilmemiştir.
- Süper AI (ASI): İnsan zekasını aşan, özerk ve bilinçli yapay zeka. Teorik bir konsepttir ve henüz mevcut değildir.
Yapay Zeka Kullanım Alanları
- Sağlık: Hastalık teşhisi, tedavi önerileri ve ilaç geliştirme.
- Finans: Algoritmik ticaret, kredi riski değerlendirmesi ve dolandırıcılık tespiti.
- E-ticaret: Kişiselleştirilmiş öneriler ve müşteri hizmetleri chatbot'ları.
- Otomotiv: Otonom araçlar ve trafik yönetimi.
- Eğitim: Özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve değerlendirme sistemleri.