Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Bu akşam Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille ile mücadele edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off'larına kalmak için Lille engelini geçmek için sahaya çıkacak ve galibiyet parolasıyla yola çıkacak. Maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i kritik mücadele öncesinde açıklandı.

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Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Bu akşam Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımıyla oynayacak.

Lille - Fenerbahçe ne zaman? Hangi kanalda?

Müsabaka, Hainaut Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs hakemlik yapacak. Kovacs, aynı ülkeden Mihai Marica ve George Florin Neacsu tarafından yardımcı olacaktır.

Hortiu Fesnic, müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Almanya'dan Christian Dingert ve aynı ülkeden Johann Pfeifer ise VAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini elemeyi başardı.

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