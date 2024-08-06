Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Bu akşam Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille ile mücadele edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off'larına kalmak için Lille engelini geçmek için sahaya çıkacak ve galibiyet parolasıyla yola çıkacak. Maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i kritik mücadele öncesinde açıklandı.