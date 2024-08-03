Instagram ne zaman açılacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?

Instagram ne kadar kapalı kalacak? Web sitesi iyileşti mi? Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya platformudur ve bu platforma erişim engeli getirildi. Instagram ne kadar kapalı kalacak? IG ne zaman açılacak? Detaylar burada.

Instagram ne zaman açılacak?

BTK tarafından site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engelleme kararı alındığı öğrenildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Erişim engelinin süresi hakkında bilgi verilmedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz günü Haniye'nin ölümü sonrası bir taziye mesajı X hesabı üzerinden paylaştı ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları yasakladığına dikkat çekti. Altun, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden yasaklayan sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. "Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir."

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Uraloğlu, ülke içinde temsilcilikleri olan ancak ülke dışında bulunan belirli sosyal medya platformlarına ilişkin kurallar, kanunlar ve yönetmelikler olduğunu belirtti. Ancak, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen, bunlara uyulmasında sorunlar gördüklerini söyledi."