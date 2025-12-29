Yalovalılar ayaklanarak hastaneye akın etti: DAEŞ'lı zannedip linç etmek istediler!

Yalovalılar ayaklanarak hastaneye akın etti: DAEŞ'li zannedip linç etmek istediler!

DEAŞ’a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğu Yalova’da, yaralı polisler için hastaneye akın eden vatandaşlar, DAEŞ'li zannettikleri bir yaralıyı linç etmek istediler!

DEAŞ’a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğu Yalova’da, yaralı polisler için hastaneye akın eden vatandaşlar, bir yaralıyı terörist sanarak linç girişiminde bulundu.

Yalova'daki terör örgütü DEAŞ'ın hain saldırısı Türkiye'yi yasa boğdu. Hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman Türk polisi şehit oldu 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Takviye ekiplerin de sevk edildiği olay yerinde 6 terörist ölü ele geçirilirken 5 kadın ve 6 çocuk sağ ele geçirildi.

OLAY YERİNE TAKVİYE POLİS GETİRİLDİ

Yalova'da yaşanan olağanüstü saatlerde Yalova Devlet Hastanesi'nde de gerginlik yaşandı.

DEAŞ operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için Yalova sakinleri hastane bahçesinde toplandı.

BİR YARALIYI DEAŞ'LI ZANNEDİP LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Vatandaşlar polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı.

Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.

