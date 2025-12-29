Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan açıklama: 2026 yılında ekmeğe zam var mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu başkanı açıkladı: 2026 yılında ekmeğe zam var mı? İşte o açıklamalar...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 yılında o tarihe kadar ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı, işte o detaylar...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 yılının 8’inci ayına kadar ekmeğin kilogram fiyatının 75 TL’nin üzerine çıkmayacağını belirterek, ekmeğe zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek ve simit fiyatları ile fırıncı esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, ekmek fiyatlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili kurumlarla diyalog içinde belirleneceğini söyledi.

FİYATLAR KANUNLA DÜZENLENMELİ

Balcı, 25 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve TBMM’de kabul edilen 7 bin 571 sayılı kanunla birlikte ekmek ve simit fiyat tarifelerinde yeni bir sürecin başladığını hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle, birlikler tarafından hazırlanan fiyat tarifelerinin Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirten Balcı, bakanlığın onay vermemesi halinde uzlaşma komisyonunun devreye gireceğini ifade etti. Söz konusu komisyonun vali veya vali yardımcısı başkanlığında, ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacağını kaydetti. Federasyon olarak bugüne kadar ekmek fiyatlarını Ticaret Bakanlığı ile istişare ederek belirlediklerini vurgulayan Balcı, bu sürecin artık yasal zemine oturtulduğunu söyledi. Balcı, tüm girdileri serbest olan ekmek ve simit fiyatlarında en azından ekmeklik un fiyatının kanunla düzenlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Haberin Devamı

2026 YILINDA EKMEĞE ZAM YOK

Geçmiş yıllardaki fiyat artışlarına da değinen Balcı, 2023 yılında ekmek fiyatlarındaki artışın yüzde 17,5, 2024 yılında ise yüzde 25 ile sınırlı kaldığını belirtti. Ortalama artış oranlarının enflasyonun altında seyrettiğini ifade eden Balcı, “Bugün itibarıyla ülke genelinde uygulanan kilogramı 75 lira olan ekmek fiyatı, 2026 yılının 8’inci ayına kadar bu seviyenin üzerinde olmayacak. Un, maya ve işçilik maliyetlerinde artış olmasına rağmen halkımızın temel gıdası olan ekmekte fiyat artışı yapmayı düşünmüyoruz” diye konuştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve birçok büyükşehirde uygulanan fiyatın aynı şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE 6 MİLYON EKMEK İSRAF EDİLİYOR

Açıklamasında ekmek israfına da dikkat çeken Balcı, Türkiye genelinde günde yaklaşık 6 milyon 100 bin ekmeğin israf edildiğini söyledi. Özellikle zincir marketlerde yaşanan yüksek iade oranlarının fırıncı esnafını zor durumda bıraktığını vurgulayan Balcı, “150 ekmek verip 40-50 ekmeği geri alıyorsanız ortada sağlıklı bir ticaret yok demektir” ifadelerini kullandı. Zincir marketlerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirten Balcı, aksi halde yaptırımların kaçınılmaz olacağını dile getirdi. Balcı, ekmek israfı azaltılmadan hem sektörün hem de ekonominin sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını sözlerine ekledi.

DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evinden dikkat çeken görüntüler!

500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı: İşte ilk hak sahipleri!

Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona ilişkin önemli açıklama: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz!