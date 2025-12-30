Altın tepetaklak oldu! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
30 Aralık 2025 09:59
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yıl sonu kâr satışları ile sert düştü. Peki bugün, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı çarşı altın fiyatlarıKapalı çarşı altın fiyatları...
Kapalı çarşı altın fiyatlarıKapalı çarşı altın fiyatları son dakika 30 Aralık 2025 salı günü, yatırımcılar ve altın sahipleri tarafından merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yıl sonu kâr satışları ile sert düştü. Özellikle Kapalıçarşı’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik gözlenirken yatırımcılar "Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte anlık altın fiyatları canlı takip ekranı
Anlık altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın haftanın ilk gününe Fed'in 2026'da faiz indireceği beklentisi ve jeopolitik gerilimler ile rekor kırarak başlarken ilerleyen saatlerde tarihi zirvesinden çekildi. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kapalı çarşı gibi altının sıkça alıp satıldığı yerlerde hareketliliğe sebep oluyor. Kapalıçarşı esnafı, yıl sonu olması sebebiyle hem yatırım hem de portföy dengeleme amaçlı fiziki altın talebinin arttığına dikkat çekiyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri
ALTIN FİYATLARI
Sabah saatlerinde 4323 dolar seviyesine kadar çekilen spot altın, ilerleyen saatlerde yüzde 0,6 yükselişle 4365 dolar seviyesine yükseldi.
Dün 6200 TL'nin üzerinde haftaya başlayan gram altın bu sabah 6000 TL'nin altına geriledi. Ancak gram altın yükselişe geçerek 6025 TL seviyesine çıktı.
ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2025 Gram altın fiyatı
Alış: 6.022,77 TL
Satış: 6.023,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 ARALIK 2025
Alış: 9.795,00 TL
Satış: 10.047,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 30 ARALIK 2025
Alış: 4.373,02 Dolar
Satış: 4.373,60 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 30 ARALIK 2025
Alış: 39.182,00 TL
Satış: 40.008,00 TL
ATA ALTIN FİYATI 30 ARALIK 2025
Alış- 40.588,21 TL
Satış- 41.610,98 TL