Altın tepetaklak oldu! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Anlık altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın haftanın ilk gününe Fed'in 2026'da faiz indireceği beklentisi ve jeopolitik gerilimler ile rekor kırarak başlarken ilerleyen saatlerde tarihi zirvesinden çekildi. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kapalı çarşı gibi altının sıkça alıp satıldığı yerlerde hareketliliğe sebep oluyor. Kapalıçarşı esnafı, yıl sonu olması sebebiyle hem yatırım hem de portföy dengeleme amaçlı fiziki altın talebinin arttığına dikkat çekiyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri