Suriye'nin güneyinde Süveyda şehrinde Dürziler ile Bedevi aşiretleri arasında artan çatışmalar, sonrası gündeme gelen Dürzilerin önemli liderlerinden biri olan Lübnan'da yaşayan ve orda ki Dürzilerin lideri olan Velit Canbolat'ı insanlar Velid Canbolat kimdir, nerelidir, hangi ülkede yaşıyor, Velid Canbolat Dürzi mi, hangi dine mensup? diye araştırmaya başladı. İşte Velit Canbolat'ın biyografisi.

VELİD CANBOLAT KİMDİR BİYOGRAFİSİ?

7 Ağustos 1949 tarihinde doğan Velid Canbolat, Lübnan İlerici Sosyalist Partisi'nin genel başkanıdır ve Dürzi topluluğunun en etkili liderlerinden biri olarak tanınmaktadır. Babası Kemal Canbolat, Lübnan siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinirken, Velid Canbolat da mirası devralmıştır.

Canbolat’ın ailesi, tarihsel kökenleri itibarıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya arasında yerleşmiş olan Canpolat aşiretine dayanmaktadır.