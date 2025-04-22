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Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Vatikan'dan son dakika: Vatikan basın ofisi, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabutu içindeki fotoğrafını paylaştı.

Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!
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Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Vatikan basın ofisi, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabutu içindeki fotoğrafını paylaştı. Vatikan'ın paylaştığı fotoğrafta, Papa'ya kırmızı bir cübbe giydirildiği ve papalık tacının başında olduğu görüldü.

Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Papa Francis'in son görüntüleri paylaşıldı...

Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Papa'nın papalık tacının başında olduğu, kırmızı renkte özel kıyafetlerin giyindirildiği görüldü.

Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

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