Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Vatikan basın ofisi, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabutu içindeki fotoğrafını paylaştı. Vatikan'ın paylaştığı fotoğrafta, Papa'ya kırmızı bir cübbe giydirildiği ve papalık tacının başında olduğu görüldü.

Papa Francis'in son görüntüleri paylaşıldı...

Papa'nın papalık tacının başında olduğu, kırmızı renkte özel kıyafetlerin giyindirildiği görüldü.

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