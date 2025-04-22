Aracınızın deposunu fulleyin, zam geliyor: İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 22 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...