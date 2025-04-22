Aracınızın deposunu fulleyin, zam geliyor: İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Yayınlanma:
22 Nisan 2025 10:13
Aracınızın deposunu fulleyin, zam geliyor! Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Aracınızın deposunu fulleyin, zam geliyor! Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 22 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak.
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Peki, 22 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 22 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 44.37 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.00 TL
Motorin litre fiyatı: 44.25 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.16 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
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İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.11 TL
Motorin litre fiyatı: 45.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL