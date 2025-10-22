Vatandaştan İBB'ye isyan bayrağı: Uzayan kuyruk çileye dönüştü!

  1. Anasayfa
Vatandaştan İBB'ye isyan bayrağı: Üsküdar-Samandıra metro hattındaki Samandıra durağında turnike sayısının az olması, sabah saatlerinde yoğunluğa yol açıyor. Her sabah işe giden yolcular çözüm istiyor...

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki Samandıra durağında turnike sayısının az olması, sabah saatlerinde yoğunluğa yol açıyor. Vatandaşlar, yürüyen merdivenlere kadar uzayan kuyruklarda uzun süre beklemekten şikayet ederken, turnike sayısının artırılmasını istiyor.

Üsküdar-Samandıra metro hattında, Samandıra durağındaki turnike yetersizliği nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Turnikelerden geçebilmek için dakikalarca bekleyen yolcular, konuyla ilgili yetkililerden acil çözüm bekliyor.

SABAH YOĞUNLUĞU ÇİLEYE DÖNÜYOR

Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde Samandıra Metro İstasyonu'nda turnikelerin önünde uzun sıralar oluşuyor. Yetersiz turnike sayısı nedeniyle vatandaşlar, istasyon girişinde dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor.

KUYRUKLAR YÜRÜYEN MERDİVENLERE KADAR UZANIYOR

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, turnike kuyruğunun yürüyen merdivenlere kadar uzandığı görülüyor. Yoğunluk nedeniyle istasyona giriş çıkışlarda zaman zaman kısa süreli karışıklıklar yaşanıyor.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Metro hattını her gün kullanan yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul yetkililerinden duraktaki turnike sayısının artırılmasını talep ediyor.

