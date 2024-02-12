Uzun ömürlü salçanın sırrını uzmanlar açıkladı. Küflenmemesi için sadece 3 damla atmanız yetiyor!

En çok küflenen fakat mutfağın olmazsa olmazlarından olan salçanın öyle bir püf noktası var ki bunu yapan rahat edecek. Salça zaten hassas bir lezzet olurken muhafaza ederken üzerine bir damla bunu ekleyenler küflenmenin önüne geçecek.

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Uzun ömürlü salçanın sırrını uzmanlar açıkladı. Küflenmemesi için sadece 3 damla atmanız yetiyor!

Bozulmuş salça ile ne yapılacağını kara kara düşünenler için bu durumun önüne geçmek için araştırmalara başladı. Küf birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olurken salçaların küflenmemesi için denemeniz gereken yöntemler açıklandı.

Bazıları salçanın üzerinden küfün alındığında sorunun çözüldüğünü iddia etse de bu durumun böyle olmadığı uzman isimler tarafından açıklandı. Ciddi sağlık sonuçları olan bu durumda domates salçasının küf oluşmasının başladığında tamamen atılmanın tek çözüm olduğu belirtildi.

SALÇANIN KÜFLENMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Salçanın ağzı açıldıktan sonra her kullanım devamında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı eklemek çözümler arasında yer aldı. Bunun yapılmasıyla beraber salçanın kullanım süresi 4 aya kadar uzatılır.

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EV YAPIMI SALÇA KÜFLENİR Mİ?

Ev yapımı salçalarda yoğun miktarda tuz kullanımı ya da iyice suyun azaltılması yöntemler sonucunda küflenme sorunuyla daha az karşılaşılsa da, hazır salçaların daha sulu ve daha az tuzlu olmasından ötürü küflenme süresi daha az olur.

SALÇA SAKLAMA YÖNTEMİ

Salçamızın buzdolabında yani serin bir yerde saklamamız başlıca yöntemler arasında bulunur. Evde salça yaptık ve çok sayıda kavanozumuz olduğunda bunların serin ve rutubetsiz olarak saklanması önerilir. Bununla beraber kavanozun kapağının kapatmadan önce sıvıyağ ya da zeytinyağ eklemesi önerilir.

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SALÇANIN RAF ÖMRÜ NE KADAR?

Ürünler açıldıktan sonra büyüklerimizin geçmişte yaptığı yöntemle beraber üstüne bir kaşık zeytinyağı koyulması gerekir. Kısa süreli olarak küflenmemesi için ya da bozulmasına engel olması için yöntemler kullanılır. Açılmadığı sürece salçaların raf ömrü ise 3 yıl olarak belirlendi.

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