Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…

Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, Türk Lirasının çöküşünü ele aldı. Liranın, dolar karşısında yaşadığı kayıp uzman isimden konu oldu. Yıldan yıla doların yükselişi ve Türk lirasının kaybı, Eğilmez’in köşe yazısında yer aldı…

YAYINLAMA
Google News
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…

2020 yılından sonra dolar kuru, büyük bir sıçrama yaptı. Yıldan yıla yukarı doğru çıkış yapan USD/TRY kuru 32 seviyesini aştı. 4 yılda büyük değişim yaşayan dolar kuru günden güne enflasyonu da beraberinde getirdi.

Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!

12 Mart Salı günü yazar Mahfi Eğilmez köşe yazısında Türk lirasının değer kaybına dikkat çekti. Eğilmez, yıldan yıla gerçekleşen değişimi gözler önüne serdi. İşte yazıdan satır başlıkları;

TL’NİN DOLAR KARŞISINDA DEĞİŞİMİ

“Bir ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değer değişimini (kayıp ya da kazanç) iki şekilde izlemek mümkün: (1) Herhangi bir yabancı ülke parası karşısında ulusal paranın değer değişimini dönem sonu kurlarını alarak ölçmek. (2) Reel efektif kur endeksi denilen bir yöntemi kullanarak ölçmek.

Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!

TL’nin dolar karşısında yıllar itibarıyla ortaya çıkan değer değişimini önce dönem sonu kurlarıyla gösterelim (grafik, TCMB döviz kuru verileri kullanılarak tarafımdan hazırlanmıştır):

ekran-resmi-2024-03-12-21-19-49.png

Grafik bize TL’nin dolara karşı sürekli değer kaybı içinde olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki grafik TL’nin yıllar itibarıyla REK endeksi değişimini gösteriyor:

ekran-resmi-2024-03-12-21-20-21.png

Buna göre TL, 2010 ve 2011 yılında oldukça değerliymiş, zaman ilerledikçe değer kaybetmeye başlamış ve 60’ın altına kadar gerileyerek aşırı değersiz duruma gelmiş.

Gerek yalnızca doları esas alarak, gerekse Türkiye’nin en önde gelen 36 ticaret ortağının paralarıyla TL’nin ilişkisini ele alarak baktığımızda TL'nin son dört yılda çok ciddi bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu büyük değer kaybının TCMB’nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşın gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir.

turk-lirasi-ticareti-001.jpg

USD TL kuru ne kadar düşük olursa dolar cinsi GSYH ve kişi başına gelir o kadar yüksek çıkıyor. Bu yolla GSYH ve kişi başına gelir yüksek gösterilmiş oluyor ve bir yanılsamaya dayalı olan bu durum bir başarı göstergesi olarak sunuluyor.”

Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Son Haberler
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Eski Boeing çalışanı, bilgileri sızdırmıştı: Yıllar sonra bir otoparkta ölü bulundu!
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Yeditepe İstanbul Gazetesinden görkemli 20. yaş kutlaması
Bitcoin durdurulamıyor: Piyasa değeri bakımından gümüşü de yakaladı!!!
Bitcoin durdurulamıyor: Piyasa değeri bakımından gümüşü de yakaladı!!!
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''