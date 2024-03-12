Uzman Mahfi Eğilmez; “Türk lirasının dış değeri” düştükçe düşüyor…

2020 yılından sonra dolar kuru, büyük bir sıçrama yaptı. Yıldan yıla yukarı doğru çıkış yapan USD/TRY kuru 32 seviyesini aştı. 4 yılda büyük değişim yaşayan dolar kuru günden güne enflasyonu da beraberinde getirdi.

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12 Mart Salı günü yazar Mahfi Eğilmez köşe yazısında Türk lirasının değer kaybına dikkat çekti. Eğilmez, yıldan yıla gerçekleşen değişimi gözler önüne serdi. İşte yazıdan satır başlıkları;

TL’NİN DOLAR KARŞISINDA DEĞİŞİMİ

“Bir ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değer değişimini (kayıp ya da kazanç) iki şekilde izlemek mümkün: (1) Herhangi bir yabancı ülke parası karşısında ulusal paranın değer değişimini dönem sonu kurlarını alarak ölçmek. (2) Reel efektif kur endeksi denilen bir yöntemi kullanarak ölçmek.

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TL’nin dolar karşısında yıllar itibarıyla ortaya çıkan değer değişimini önce dönem sonu kurlarıyla gösterelim (grafik, TCMB döviz kuru verileri kullanılarak tarafımdan hazırlanmıştır):

Grafik bize TL’nin dolara karşı sürekli değer kaybı içinde olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki grafik TL’nin yıllar itibarıyla REK endeksi değişimini gösteriyor:

Buna göre TL, 2010 ve 2011 yılında oldukça değerliymiş, zaman ilerledikçe değer kaybetmeye başlamış ve 60’ın altına kadar gerileyerek aşırı değersiz duruma gelmiş.

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Gerek yalnızca doları esas alarak, gerekse Türkiye’nin en önde gelen 36 ticaret ortağının paralarıyla TL’nin ilişkisini ele alarak baktığımızda TL'nin son dört yılda çok ciddi bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu büyük değer kaybının TCMB’nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşın gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir.

USD TL kuru ne kadar düşük olursa dolar cinsi GSYH ve kişi başına gelir o kadar yüksek çıkıyor. Bu yolla GSYH ve kişi başına gelir yüksek gösterilmiş oluyor ve bir yanılsamaya dayalı olan bu durum bir başarı göstergesi olarak sunuluyor.”

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