Sıcak Haber: ABD enflasyonu beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdi!

ABD Hükümetin Salı sabahı bildirdiğine göre, Tüketici Fiyat Endeksi geçen ay beklenenden daha hızlı yükseldi. Yıllık bazda %3,1 ve Ocak ayındaki %3,1 tahminlerine kıyasla %3,2'ye yükseldi. Gıda ve enerji maliyetlerini düşüren çekirdek oran da yukarı yönlü olarak hayal kırıklığına uğradı. %3,7’lik beklentilere karşı %3,8'e ulaştı.

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Aylık bazda, TÜFE tahminlere uygun olarak Şubat ayında %0,4 arttı. Ocak ayında %0,3'ten yükseldi. Çekirdek TÜFE, %0,3 beklentilerinin önünde %0,4 arttı ve Ocak ayındaki %0,4'ten düştü.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERİYOR?

Hayal kırıklığı yaratan rakamları takiben geleneksel piyasaların kontrolü, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde ve tahvillerinde çok mütevazı satışlar ve dolarda hafif bir ralli buluyor. Altın fiyatı %0,3 daha düşük, ancak ons başına 2.180 dolar rekor seviyeye yakın kalıyor.

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FAİZ İNDİRİMİ HALEN İKİNCİ PLANDA

Yıla girerken, piyasalar 2024'te ABD'nin en kısa sürede başlaması için kabaca beş veya altı faiz indirimi yaptı. Federal Rezerv'in Mart toplantısı gelecek hafta gerçekleşecek. Bununla birlikte, Fed'in %2 hedefinin inatla üzerinde kalan iyi ekonomik büyüme ve enflasyon rakamları, bu faiz indirimi beklentilerini düşürdü. CME FedWatch Tool'a göre, ilk oran indirimi için beklenen zamanlama artık yaza ertelendi.

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