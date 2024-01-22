Gurur verici anlar... Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında kapsüldeki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Gurur verici anlar... Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

Uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

İki gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan ve oradaki çalışmalarına başlayan ilk Türk uzay yolcusu, Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi.

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İşte ikili arasında geçen diyaloglar;

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: Ortamı dünyadakinden ayıran mikro oluşu. İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Etkileri burada hissetmedim. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

Gezeravcı: Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor.

Erdoğan: Çocuklarıımzın uzaya olan merakı artacak. Senin izinden gidecekler. İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bu yolculuğumuz devam edecek.

Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçeklştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum

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