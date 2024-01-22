Bilgisayar ve tablet kullanıcılarının seveceği ürün: Huawei MatePad Pro 13.2…

Amiral gemisi tablet, bir dizi düzeyde göz dostu olarak derecelendirilmiş. Kendi adını taşıyan boyutlarda bir OLED ekrana sahip potansiyel bir Samsung Galaxy Tab S9 Ultra alternatifi olarak yeni tüketicilere tanıtıldı.

Dosya veya veri paylaşımı SuperHub ve MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarla ekran paylaşımı gibi "Seamless Multi-Device Collaboration" özellikleriyle HarmonyOS 4 ile birlikte çalışıyor.

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HUAWEİ MATEPAD PRO 13.2 İNCELEMESİ

MatePad Pro 13.2'nin küresel sürümü Yeşil veya Altın Siyah olarak geliyor. Tablet, şu 256GB veya 512GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda bir M-Pencil 3 kalemi ve bir Akıllı Manyetik klavyesi var.

Huawei MatePad Pro 13.2'deki ilk kapsamımızı kaçıranlar için, özelliklerle dolu. Tabletin içinde, yakın zamanda piyasaya sürülen Kirin 9000S 5G yonga setine sahiptir. Bazı pazarlarda 1 TB süper hızlı depolama alanı olduğu belirtildi ve 12 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Bu kombinasyon, tableti en çok kaynak yoğun görevleri yerine getirebilmesini sağlıyor.

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MATEPAD’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

144 Hz yenileme hızına sahiptir ve 2880 x 1920 piksel çözünürlüğe sahiptir. Çerçevelerin ince doğası nedeniyle, bu ekran sürükleyici bir izleme deneyimi sunma açısından mükemmeldir.

Kamera kurulumuna gelince, Huawei MatePad Pro 13.2'nin arkasında 8 MP ultra-wide sensörlü 13 MP birincil kamera var. Ön tarafta, Huawei'nin bir ToF 3D sensörü ile eşleştirdiği 16 MP selfie shooter ile birlikte geliyor.

Pil ve şarj açısından MatePad Pro 13.2, büyük boyutlu 10.100 mAh pile sahiptir. Pili %0'dan %100'e oldukça hızlı bir şekilde dolabiliyor.

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