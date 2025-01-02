Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika haberleri:15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulmuştu.

Hastanede tedavi altına alınan sanatçı, kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı geçirmişti.

Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak tanınan bir sanatçıdır. 1945 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğmuştur. 1970'li yıllardan itibaren Türk müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir ve özellikle arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biridir.

Ferdi Tayfur, kendine özgü yorumu ve duygusal şarkı sözleri ile tanınır. Kendisi, "Huzurum Kalmadı", "Bana Ellerini Ver", "Gecenin Sonuna Yolculuk" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir. Müzik kariyerine 1970'lerin başında başlamış ve bugüne kadar sayısız albüm çıkarmıştır. Ferdi Tayfur'un müziği, genellikle aşk, özlem, ayrılık ve yaşamın zorlukları gibi temaları işler.

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Ayrıca Tayfur, müzik dışında oyunculuk da yapmış, birkaç sinema filminde rol almıştır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. 80'li ve 90'lı yıllarda, Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olarak adından söz ettirmiştir. Tayfur'un müziği, özellikle 1980'lerden sonra, Türkiye'de arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir.