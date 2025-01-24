Ünlü gazeteciden acı haber geldi: Hayatını kaybetti!

Ünlü gazeteciden acı haber geldi: Gazeteci Deniz Arman, bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman, bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazeteci Deniz Arman, hayatını kaybetti. Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Erad'ın paylaşımı şöyle, "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik."