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Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Pendik Belediyesi, YKS tercih döneminde üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Üniversite Tercih Günleri” etkinliği ile öğrenciler, 10 Ağustos’a kadar ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanabilecek.

Üniversite Adaylarına Tercih Desteği
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Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Pendik Belediyesi, YKS tercih döneminde üniversite adaylarını yalnız bırakmıyor. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Üniversite Tercih Günleri” etkinliği ile öğrenciler, 10 Ağustos’a kadar ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanabilecek.

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Pendik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına destek olmak amacıyla düzenlediği “Üniversite Tercih Günleri”ni başlattı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde, alanında uzman rehber öğretmenler tarafından öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları ve gelecek planlarını da dikkate alarak kendilerine en uygun üniversite ve bölüm seçenekleri konusunda bilgilendirme yapıyor.

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Tercih danışma noktasında yalnızca tercih listelerinin oluşturulmasına yönelik destek sunulmuyor; aynı zamanda öğrencilerin tercih sürecine ilişkin merak ettikleri sorular da uzmanlar tarafından yanıtlanıyor. Böylece adayların tercih dönemini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde tamamlamaları amaçlanıyor.

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10 Ağustos’a kadar devam edecek

Üniversite adayları, 10 Ağustos’a kadar her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde ücretsiz rehberlik hizmetinden yararlanabiliyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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