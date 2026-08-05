Açık Hava Yaz Etkinlikleri Çocuk Sinemasıyla Başladı

Pendik Belediyesi, “Açık Hava Yaz Etkinlikleri” kapsamında ağustos ayı boyunca çocuk sineması, sinema geceleri ve açık hava tiyatrolarıyla vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturuyor. Etkinliklerin ilk programı olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4 - Buzuldaki Sır" adlı animasyon filminin gösterimi Pendik Millet Bahçesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Pendik Belediyesi, yaz aylarını kültürel ve sosyal etkinliklerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar için ağustos ayı boyunca “Açık Hava Yaz Etkinlikleri” düzenliyor. Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programlar kapsamında çocuk sineması, sinema geceleri ve açık hava tiyatroları sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliklerin ilk programı, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4 - Buzuldaki Sır" adlı animasyon filmiyle başladı. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen çocuk sineması etkinliği, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açık havada kurulan sinema alanında bir araya gelen vatandaşlar, yaz akşamını aileleriyle birlikte film izleyerek geçirdi. Çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de açık hava sinemasının keyfini çıkardı.

Açık hava tiyatroları da sahnelenecek

Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan ağustos ayı programı kapsamında çocuk sinemalarının yanı sıra sinema geceleri ve açık hava tiyatroları da Pendik Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerle Pendikliler yaz aylarını kültürel faaliyetlerle geçirecek.

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Etkinliklerin tarih, saat ve detaylı program bilgilerine Pendik Belediyesinin resmi internet sitesi pendik.bel.tr adresi ile belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.