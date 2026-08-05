Türkiye'nin kaderini değiştirecek 12 maddelik çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" bugün TBMM'ye sunulacak. Teklifin hafta sonuna kadar yasalaşması hedefleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Teklif bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa Meclis'e, tam 1 yıl sonra, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak.

HAFTA SONUNA KADAR MECLİS'TEN GEÇECEK

Teklif, bugün saat 10.30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Teklif, 11.00'de basın toplantısıyla duyurulacak. Basın toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanvekillerinin yanı sıra MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Feti Yıldız olacak.

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Çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor.

TEKLİFİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

12 maddeden oluşan çerçeve yasa tasarısındaki ayrıntılar şöyle:

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor.

Teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a statü tanıyacak bir madde de yer almıyor.

Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

2005 yılından önceki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışında bırakıldı.

15 yıl altı suçlarda beş yıl, 15 yıl üzeri suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi söz konusu olacak.

Bazı hükümler, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak.

İKİ KURUL KURULACAK

Kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul. Kurulda, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek.

Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.

AK PARTİ TBMM GRUBU BUGÜN ÇERÇEVE YASA GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

AK Parti, bugün TBMM'de yapacağı kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti TBMM Grup Başkanlığınca bu sabah yapılacak kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilecek.

Bilgilendirmeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.

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