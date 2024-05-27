Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından teknik direktör Ümit Özat, Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine katılan teknik direktör Okan Buruk'un seyircilerle beraber küfürlü şark söylemesine ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif'' diyerek çok sert tepki gösterdi.

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Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a ağıza alınmayan hakaret ''Yerden bitme, ahlaksız terbiyesiz herif''

Galatasaray'ın 2023 2024 Trendyol Süper Lig'i birinci bitirerek 24. şampiyonluğunu kazanmasından sonra tüm yurtta ve yurt dışında sevinç ve kutlamalar devam ediyor.

Yapılan kutlamalar esnasından Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından bir birlerine karşılıklı açıklamalar arka arkaya gelirken, en sert açıklama Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Ümit Özat'tan geldi.

ÜMİT ÖZATTAN OKAN BURUKA AĞIR HAKARET!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'yi hedef alan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk eleştirilerin odağında.

Buruk, "Şinanay da yavrum şina şina nay a... s... Galatasaray." tezahüratını tekrarlaması tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat, sosyal medya hesabından Buruk'a sert tepki gösterdi.

ÜMİT ÖZAT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Okan Buruk'un bu hareketine sert çıktı.

Okan Buruk'a 'Yerden bitme, ahlaksız, terbiyesiz' sözleriyle sert çıkan Ümit Özat, ''Bir tane ahlaksız var. Yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan bir tane hoca var. Galatasaray'ın hocası. Şinanay'da yavrum parçasına ananızı bilmem ne yapsın Galatasaray şarkısına eşlik eden bir tane ahlaksız var. Sen bu parçayı söylerken, terbiyesiz herif, 50 yaşına geldin. 50 küsür yaşındasın.

Sen bu şarkıyı söylerken yarın bir gün Fenerbahçe hocası şöyle yapsa, Şinanay'da yavrum şina şinanay o... nokta Galatasaray dese hoşuna gider mi lan? Ahlaksız, puh senin yüzüne! Terbiyesiz herif. Eşşek kadar adamsın 52 yaşına geldin. Ananızı bilmem napsın Galatasaray diyorsun. Puh senin yüzüne. Terbiyesiz herif. Edepten adaptan bahsedersiniz.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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