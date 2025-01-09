Ülkü Ocakları'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sert yanıt: Sabrımızı taşırma

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP genel başkanı devlet bahçeliye için sarf ettiği sözler sonrası Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Dervişoğlu'na çok sert bir yanıt geldi.

"SABRIMIZI TAŞIRMA"

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu, "Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın" sözleriyle yanıt verdi.

"BELANI BİZDEN BULMA"

Ülkü Ocaklar Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldırım, Dervişoğlu'na 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" dedi.

Yıldırım, video mesajında şöyle konuştu:

"Daralan kabilesine toparlamak için kuduz köpek gibi havlayan Müsavat. Bu kuduz köpek liderimize ve davamıza saygısızlık yapma cüretinde bulunmuş. 2 sene önce bir cenazede liderimizin elini öpmek için bizden izin istedi. Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın. Senin nasıl bir dansözlük yapma heveslisi olduğunu biliyoruz. Git tasmanı tutanlara dansözlük yap. Belanı bizden bulma. Bizim değerlerimize, davamıza, liderimize laf söyleyene haddini bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışmasın."

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NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden Dervişoğlu için "Kurt, kurdu tanır, ancak biz bunları tanımıyoruz ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, bununla da kalmayıp tartışmaya açacak, ülke ve ülkü heyecanımızı kurcalayıp aşındıracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, partisinin dün yapılan grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye yönelik şöyle konuşmuştu:

"Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz."