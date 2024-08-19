Ulaşıma bir zam daha! Avrasya Tüneli geçiş ücretleri değişti

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli tarifesi de değişti. Tünelden geçiş ücretleri önemli ölçüde arttı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 oranında indirim uygulandı. Gündüz geçişlerinde otomobiller 112 TL'den 156 TL'ye, minibüsler 168 TL'den 234 TL'ye ve motosikletler 43,7 TL'den 60,8 TL'ye yükseldi. Gece tarifesi, otomobiller için 78 lira, minibüsler için 117 lira ve motosikletler için 30,4 lira geçiş ücreti olarak belirlendi.

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Dün akşam, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Boğaziçi Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinde değişiklikler yaptığını açıkladı.

Zam Sonrası Yeni Tarife

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

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1959 Çanakkale Köprüsü: 585 TL