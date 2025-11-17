Ukrayna'daki Türk gemisi isabet aldı! Ankaradan açıklama geldi...

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, ve içinde 16 Türk personelin bulunduğu ORINDA adlı LPG gemisi isabet aldı. Olaya ilişkin ilk açıklama geldi.

16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi, Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet aldı ve yangın çıktı.

ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü olaya ilişkin X hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

Romanya'nın Plauru köyü sakinlerinin, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

YARALANMA YOK

Gemide bulunan 16 Türk mürettebatın güvenli bir şekilde gemiyi terk ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

RUSYA İDDİASI

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'nın Rus güçlerinin saldırıları sonucu isabet aldığı iddia edildi. İddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

