Acun Ilıcalı duyurdu: Meryem Boz Survivor All Star'da ünlüler kadrosuna dahil oldu!

Survivor 2026 All Star kadrosuna sürpriz isimleri dahil etmeye devam ederken Acun Ilıcalı, milli voleybolcu Meryem Boz'un Ünlüler takımına katıldığını açıkladı.
ALL STAR KADROSU GÜÇLENİYOR

Survivor 2026 All Star için hazırlıklar sürerken kadroya yeni bir isim daha dahil oldu. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat'ın açıklandığı Ünlüler takımına bu kez milli voleybolcu Meryem Boz katıldı. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Boz'un yarışmada yer alacağını duyurdu. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, "Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.''

MİLLİ YILDIZ SURVIVOR PARKURLARINA HAZIR

Türk voleybolunun enerjisiyle tanınan, milli formayla uluslararası turnuvalarda Türkiye'ye madalyalar kazandıran Meryem Boz, bu kez sportif başarısını Survivor parkurlarına taşımaya hazırlanıyor.

SURVIVOR 2026'DA HEYECAN ARTIYOR

Boz'un kadroya dahil olması, Survivor 2026 Ünlüler – All Star takımını daha da iddialı bir hale getirdi. Yarışma için geri sayım devam ederken, sporcu ağırlıklı kadronun parkurlarda yüksek rekabet yaratması bekleniyor.

