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Ufuk Aytekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ufuk Aytekin FETÖ'cü mü, ormanı neden yaktı

Bursa Orhaneli ilçesi harmancık mevkisinde çıkan yangını benzin dolu bidonla yaktığı iddia edilerek gözaltına alınan Ufuk Aytekin'i insanlar Ufuk Aytekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ufuk Aytekin FETÖ'cü mü, ormanı neden yaktı" diye araştırmaya başladı. İşte Ufuk Aytekin'in biyografisi.

Ufuk Aytekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ufuk Aytekin FETÖ'cü mü, ormanı neden yaktı
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Bursa Valiliği'nin orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturmada Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde önceki gün çıkan yangını benzin dolu bidonla çıkardığı iddia edilen ve gözaltına alınan ve FETÖ bağlantısı ortaya çıkan "Ufuk Aytekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ufuk Aytekin FETÖ'cü mü, ormanı neden yaktı" diye araştırmaya başladı. İşte Ufuk Aytekin'in biyografisi.

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UFUK AYTEKİN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi'nde yaşayan ve 1995 doğumlu olan Ufuk Aytekin, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapmakta iken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı (Ankesör araması), işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasını Geri Bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu belirlendi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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