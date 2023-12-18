UEFA Kupası'nda kuralar çekildi! Galasaray'ın rakibi belli oldu! O yıldız takımı kendi evinde ağırlayacak

UEFA kupasında Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleşti. Kura çekimiyle Galasaray'ın rakibi belli olmuş oldu. İlk maç 15 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak

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UEFA Kupası'nda kuralar çekildi! Galasaray'ın rakibi belli oldu! O yıldız takımı kendi evinde ağırlayacak

Galatsaray taraftarlarını heyecanlandıran UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün UEFA'nın genel merkezin gerçekleştirildi.

Kura çekimiyle Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.

Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi

  1. Feyenoord - Roma
  2. Milan - Rennes
  3. Lens - Freiburg
  4. Young Boys - Sporting CP
  5. Benfica - Toulouse
  6. Braga - Karabağ
  7. Galatasaray - Sparta Prag
  8. Shakhtar Donetsk - Marsilya

İlk maçlar15 Şubat'ta

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Final 22 Mayıs'ta Dublin'de

UEFA Avrupa Ligi 2023/24 sezonunun finali 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin Arena'da yapılacak.

UEFA Kupası'nda kuralar çekildi! Galasaray'ın rakibi belli oldu! O yıldız takımı kendi evinde ağırlayacak

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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