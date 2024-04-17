Zincir marketler şimdi yandı! Fahiş fiyat denetimlerinde kapatma cezası yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk canlı yayınında fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Rekabet kanununda değişikliğe gidileceğini ve yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını söyleyen Bolat, teklifin firmalara uygulanan alt ceza sınırının yükseltilmesi ve 15 günlük geçici kapatma dahil pek çok yaptırımı kapsadığını belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ REKABET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışı gibi uygulamalarla mücadele etmek için bir çalışma yaptık. AK Parti parlamento grup yönetimine sunduk. Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak getirilen rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız. Son dokunuşlarını yaptıktan sonra parlamentoya sevk edilecek yakın zamanda.

Aldatıcı reklam, zararlı ürün satışları yapanlara cezalar kesiliyor. Biz cezaların artırılması ile ilgili çalışma yaptık. Fahiş fiyat artışına karşı alt ceza sınırı uygulaması kanuna göre 2020'de 10 bin liraydı. 2024'te 52 bin oldu. Biz 80 bin olmasını talep ettik.

Önemli olan uygulamaları tavizsiz yapmaktır. Alt ceza sınırı 100 bin idi stokçulukta bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2 milyon yazıyor şu an, teklifimiz ise 11 milyon liraya çıkarılması.

'15 GÜNE YAKIN GEÇİCİ KAPATMA UYGULAMASI DA TEKLİF ARASINDA'

Stokçulukla amansız bir mücadele yapacağız. Bu işe tevessül edenler vazgeçsinler. Çünkü geçici kapatma uygulaması da teklifimiz arasında. Parlamentoda nasıl geçecek bilmiyorum ama 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında.

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'STOKÇULUK VE KARABORSACILIK TÜRÜ FAALİYETLER HORTLADI'

Türkiye 1973-2003 yılları arasında 2 haneli ve 3 haneli enflasyon problemiyle boğuştu. 2020 Mart ayında patlak veren salgın krizi birçok üründe lojistik ve tedarik sorunlarını beraberinde getirdi. Karantina zamanları gıda başta olmak üzere stokçuluk ya da karaborsacılık türü faaliyetler hortladı.

Marketler neredeyse iki, üç günde bir rafları doldurmaya çalışıyordu. İşte bu arz-talep dengesizliği döneminde bütün dünyada olduğu gibi enflasyonla karşı karşıya kaldık. Aşırı talep ortaya çıktı.

Talebin aşırı artması arz yetersizliği ve tamahkarlıkla birleşince 2022'ye kadar devam etti. 2022'de de bunun asıl sebebi Ukrayna ile savaşa tutuşması. Enerji fiyatlarında petrolde iki kat, doğalgazda beş kat artışlar oldu. Tahıl ve yağda da çok ciddi bir fiyat artışı oldu.

Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın önceliği başta asgari ücret, memur ücretleri ve çiftçileri destekleme fiyatlarında her dönem enflasyonun üstünde zamlar vererek alım gücünün artması sağlandı.

'İSRAİL CİDDİ MALİYETLER OLUŞTURULAN 1019 KALEM ÜRÜNDE İHRACATA MÜSAADE ETMEME KARARI ALDIK'

Devletimizin ilgili kurumları toplandı. İsrail'in ateşkese yanaşmaması BM'nin aldığı ateşkes kararı ve Gazze'ye yönelik tutumu karşısında Türkiye'nin yardımlarını engelleme çabaları üzerine yeni tedbirler aldık. İsrail'e ciddi maliyetler oluşturulan 1019 kalem üründe ihracata müsaade etmeme kararını aldık.

'DÜNYADA BÜYÜK SES GETİRDİ'

Bu dünyada büyük ses getirdi. Gazze'ye yardımın açılması ve İsrail'i sıkıştırmak ile dünyaya bir mesaj vermek istedik. Biz bu kararı alırken İsrail'e ambargo kararı alan tek ülke Türkiye.

54 ürün grubu tespit edilirken listede jet yakıtı uçak benzini başlığı görünce hemen aldığımız karar karşısında İsrail konusunu seçim öncesi oy istismarcısı yapan partilerin önemli bir aracı ellerinden alındı.

BOLAT'TAN UÇAK YAKITI İDDİALARINA ÇOK SERT TEPKİ

Büyük bir yalan uydurdular. Sosyal medya gibi lağım çukurunda iftiralar oluyor. Türkiye İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Ekim Kasım aylarında Antalya gibi turistik yerlerde uçaklarına yakıt aldılar. 800 bin İsrailli turist geldi bize. 25 bin dolarlık uçak yakıtı almışlar. Bir başka firma 25 bin dolarlık yakıt almış. Toplam 109 bin dolarlık yakıt alınmış. Acımasızca ve vicdansızca suçlamalar yaptılar.

'TOPLAMDA 109 BİN DOLARLIK YAKIT ALINMIŞ, VİCDANSIZCA SUÇLAMALAR YAPTILAR'

Türkiye İsrail'e jet yakıtı satmıyor. Ekim Kasım aylarında Antalya gibi turistik yerlerde uçaklarına yakıt aldılar. 800 bin İsrailli turist geldi bize. 25 bin dolarlık uçak yakıtı almışlar. Bir başka firma 25 bin dolarlık yakıt almış. Toplam 109 bin dolarlık yakıt alınmış. Acımasızca ve vicdansızca suçlamalar yaptılar. Israrla yalana devam ettiler. İftiranın ne demek olduğunu dini hassasiyeti olanlar iyi bilir. Allah ıslah etsin diyorum.

Bunlar turistik uçaklardır ve askeri uçak değildir. Ocak şubat Mart aylarında 910 dolarlık benzin verilmiş. Herhalde bir özel uçak. 40 kere bir yalanı söylersek herkes inanır mantığındalar. Bu ticaret özel şirketlerin ticareti.

'54 YAPTIRIM GRUBUNDA GELİŞMELERE GÖRE ARTIŞ OLABİLİR'

Açık söylüyorum Hamas'a terörist diyen kim? Ana muhalefet lideri. Hamas'ın çocukları ve torunu şehit oldu. Bir telefon açıp başsağlığı dilediler mi? Jet yakıtı yalanını çürüttükten sonra ne dediler, 9 nisan sabahı biz bilgisayar sistemini kapattık. Birkaç gün önce tescili yapılan varsa o gider. 9 Nisan'dan sonrakiler gidemez. 1019 kalem ürünün bölgeye gitmesine izin vermedik. 54 grubun gelişmelere göre artış olabilir. Amacımız İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardım faaliyetlerinin açılması. Halkımız müsterih olsun. Hepimizin davası Filistin davasıdır. Filistinlilerin yanındayız. Filistinliler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorlar.

'NETANYAHU ERDOĞAN'I ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ'

Birazcık ar duyguları varsa bu iftiraları atanların halkımızdan özür dilemesi gerekir. İsrail 1948'de kuruldu. Tarihinde İsrail'e kim özür diletti? Netanyahu Mavi Marmara baskınıyla ilgili Erdoğan'ı arayıp resmen özür diledi. Ailelere yönelik tazminat ve Gazze'ye geçişi kolaylaştıran kararı aldırdı. Bunu hangi lider yapabildi.

KAYNAK: CNNTÜRK