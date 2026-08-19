Tuzla’da Okul Destek Paketi başvuruları başladı

Tuzla Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla uyguladığı Okul Destek Paketi için yeni dönem başvuruları başladı. Program kapsamında öğrencilere eğitim kademelerine göre beslenme, kantin ve kırtasiye desteği sağlanacak.

Tuzla Belediyesi tarafından “Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım” sloganıyla sürdürülen Okul Destek Paketi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 5 bin destek paketi öğrencilere ulaştırıldı. Yeni dönem başvuruları ise 17 Ağustos itibarıyla alınmaya başlandı.

Destek programında öğrencilerin eğitim kademelerine göre farklı ihtiyaçları karşılanıyor. Buna göre anaokulu öğrencilerine beslenme, ilkokul öğrencilerine beslenme ve kırtasiye, ortaokul ve lise öğrencilerine ise kantin ve kırtasiye desteği verilecek.

Tuzla Belediyesi tarafından önceki dönemde anaokulu ve ilkokul kademesindeki öğrencilere beslenme desteği, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere ise banka kartı şeklinde kantin desteği sağlandı. Kantin kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinden alışveriş yaparken diğer öğrencilerden ayrıştırılmaması hedeflendi. Beslenme desteği paketlerinde ise logo ve reklam kullanılmadığı belirtildi.

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BİNGÖL: ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitim desteğinin önemine dikkat çekerek, “Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği, beslenme desteği, kantin desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” dedi.

BAŞVURULAR ONLİNE VE ÇÖZÜM NOKTALARINDAN

Okul Destek Paketi için başvurular Tuzla Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki başvuru bölümü üzerinden online olarak yapılabilecek. Vatandaşlar ayrıca Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları’na giderek şahsen başvuruda bulunabilecek.

Şahsen başvurular; Tuzla Belediyesi Çözüm Noktası, Şifa Kültür Merkezi Çözüm Noktası, Orhanlı Ek Hizmet Binası Çözüm Noktası, Mobil Çözüm Noktası, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi Çözüm Noktası, Tuzla Yaşam Aydınlı Çözüm Noktası ve Marina Çözüm Noktası üzerinden gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular 18 yaşını doldurmuş kişiler tarafından yapılabilecek. Aynı haneden tek başvuru ile hanede bulunan tüm öğrenciler için başvuru gerçekleştirilebilecek.

Destek türü öğrencinin eğitim durumuna göre sistem tarafından belirlenecek. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında gerekli görülmesi halinde öğrenci belgesi veya ek bilgi ve belge talep edilebilecek.

Öğrencinin Tuzla ilçesindeki bir devlet okulunda eğitim görüyor olması ve başvuru sırasında KVKK Aydınlatma Metni’nin onaylanması gerekiyor.

Açıköğretim ve MESEM öğrencileri ile eğitim durumuna uygun olmayan destek başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca aynı öğrenci için başka bir kamu kurum veya kuruluşundan aynı nitelikte düzenli kantin ya da beslenme desteği alanların başvuruları da kabul edilmeyecek.

Başvurular belirlenen kriterler doğrultusunda incelenerek sonuçlandırılacak ve başvuru sahiplerine bilgi verilecek.