  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!

Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!

İstanbul Tuzla'da kuvvetli Lodos hayatı olumsuz etkiledi... Denizdeki teknelerin birçoğu, Lodosun etkisiyle birbirine çarparak kullanılamaz hale geldi...

Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!
Yayınlanma:

Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!

İstanbul Tuzla'da kuvvetli Lodos hayatı olumsuz etkiledi... Denizdeki teknelerin birçoğu, Lodosun etkisiyle birbirine çarparak kullanılamaz hale geldi...

İstanbul'da etkili olan fırtına birçok ilçede hayatı felç etti. etkesi her geçen dakika oldukça arttıran fırtına mega kentte birçok ilçeyi yıktı geçti... Etkili olan fırtınayla beraber yollarda ilerlemekte zorluklar çeken İstanbullular, günü şiddetli rüzgar ve etkili hava muhalefeti ile geçiriyor.

PARÇALANAN TEKNELER TEK TEK BATTI

Tuzla'da etkili fırtına, ciddi anlamda maddi zararlar ve problemler meydana getirdi. Etkili lodos ile beraber Tuzla'da çok sayıda tekne deniz içerisinde batmaya başladı. Tekne sahipleri durumu yakından takip ederken, uzmanlar kesinlikle müdahale edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu...

Gündeme bomba gibi düşen kulis: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir!Gündeme bomba gibi düşen kulis: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir!

Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!

Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!
Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!
Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'
Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'
Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'da saldırı başlatacağız!
Suriye ordusundan SDG'ye net tavır: 13.30'da saldırı başlatacağız!
Küresel fırtınadan selametle çıkacağız: 8 Ocak 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri
Küresel fırtınadan selametle çıkacağız: 8 Ocak 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri
Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!
Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!
Cami cemaati şokta: Namaz çıkışı 'Babamın hayrına' deyip 3.000 kişiye 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!
Cami cemaati şokta: Namaz çıkışı 'Babamın hayrına' deyip 3.000 kişiye 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...