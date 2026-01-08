Tuzla'da kuvvetli Lodos tekneleri parçaladı: Tekne sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı!

İstanbul Tuzla'da kuvvetli Lodos hayatı olumsuz etkiledi... Denizdeki teknelerin birçoğu, Lodosun etkisiyle birbirine çarparak kullanılamaz hale geldi...

İstanbul'da etkili olan fırtına birçok ilçede hayatı felç etti. etkesi her geçen dakika oldukça arttıran fırtına mega kentte birçok ilçeyi yıktı geçti... Etkili olan fırtınayla beraber yollarda ilerlemekte zorluklar çeken İstanbullular, günü şiddetli rüzgar ve etkili hava muhalefeti ile geçiriyor.

PARÇALANAN TEKNELER TEK TEK BATTI

Tuzla'da etkili fırtına, ciddi anlamda maddi zararlar ve problemler meydana getirdi. Etkili lodos ile beraber Tuzla'da çok sayıda tekne deniz içerisinde batmaya başladı. Tekne sahipleri durumu yakından takip ederken, uzmanlar kesinlikle müdahale edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu...

Gündeme bomba gibi düşen kulis: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir!

Halep'te temizlik başladı, İsrail rahatsız oldu!

Suriye'de sıcak saatler! Halep için eller tetikte: MSB, 'Suriye isterse yardım ederiz'