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Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberi.... Güneydoğu fena sallandı! AFAD: Şanlıurfa merkez üssü Karaköprü'de yerin 7.3 kilometre derinliğinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mardin ve Diyarbakır’da da hissedildi...

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Son dakika... Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi.... Güneydoğu fena sallandı! AFAD: Şanlıurfa merkez üssü Karaköprü'de yerin 7.3 kilometre derinliğinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mardin ve Diyarbakır’da da hissedildi...

Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, deprem anı kameralara anbean yansıdı.

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD: Şanlıurfa merkez üssü Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Kayseri, Adana, Mardin ve Diyarbakır’da da hissedildi...

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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