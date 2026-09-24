Azerbaycan'da dikkat çeken yasak! Yeni düzenleme ile okullarda başörtüsü kaldırıldı

Azerbaycan'da devlet okullarındaki kıyafet kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle okul formasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilmeyecek. Resmi kararda başörtüsü açıkça belirtilmese de düzenlemenin başörtüsünü de kapsadığı değerlendiriliyor.

Azerbaycan'da öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin alınan yeni karar başörtüsü tartışmasını beraberinde getirdi. Başbakan Ali Asadov'un imzasıyla alınan 309 sayılı kararla, devlet genel eğitim kurumlarında uygulanan öğrenci kıyafeti düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

AZERBAYCAN MEDYASI "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI" DİYE DUYURDU

Azerbaycan medyası düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.Ancak Azerbaycan'ın önde gelen haber ajanslarından APA ile Report düzenlemeyi aktarırken doğrudan "başörtüsü yasağı" ifadesini kullanmadı. Her iki kuruluş da Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

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RESMİ KARARDA "BAŞÖRTÜSÜ" İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor. Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.

VELİLERE DE SORUMLULUK GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle velilere de yükümlülük getirildi. Buna göre ebeveynler veya diğer yasal temsilciler, çocuklarının okul kıyafetine ilişkin belirlenen şartlara uymasını sağlamakla sorumlu olacak.Öğrencilerin kurallara uyup uymadığıyla ilgili meselelerin ise okulların Pedagoji Şurası tarafından ele alınacağı belirtildi. Kararın, kabul edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde okulun internet sitesinde veya bilgilendirme panosunda yayımlanması da gerekiyor.

LAİKLİK İLKESİ TEMMUZ AYINDA YASAYA EKLENDİ

Yeni kıyafet düzenlemesinin hukuki altyapısı ise temmuz ayında oluşturuldu.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı 7 Temmuz 2026 tarihli yasa değişikliğiyle Azerbaycan'ın genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına "millilik ve laiklik" ilkesi eklendi. Aynı düzenlemeyle devlet okullarında öğrenciler ve eğitimcilerin belirlenen kıyafet şartlarına uymaları zorunlu hale getirildi.Aliyev'in 22 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle de Bakanlar Kuruluna mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yeni yasa doğrultusunda güncellemesi için gerekli adımları atma görevi verildi.

MİLLİ KIYAFETLERE İSTİSNA

Düzenlemede bir istisnaya da yer verildi. Azerbaycan halkının tarihi, kültürü ve milli-manevi değerleriyle ilgili etkinliklerde, okulun Pedagoji Şurasının kararıyla milli kıyafetlerin veya milli kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilebilecek.

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