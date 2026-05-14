Tuzla’da geleceğin çevrecileri su altını keşfetti

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda yürütülen uluslararası EfxINNOs Projesi kapsamında, Marmara Denizi’nin ekolojik geleceği açısından büyük önem taşıyan deniz çayırları, Tuzla sahillerinde yeniden görüntülendi. Yerli su altı teknolojilerinin kullanıldığı çalışmada, deniz çayırlarının yayılım alanı ve ekolojik durumu kayıt altına alınırken, öğrencilere yönelik su altından canlı yayın gerçekleştirildi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü kıyılarında gerçekleştirilen etkinlikte, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da yapıldı. Tuzla Barış Manço Ortaokulu öğrencilerine su altından canlı yayın bağlantısı kurularak deniz çayırlarının Marmara Denizi için taşıdığı kritik önem anlatıldı. Çocuklar, deniz çayırları ile pinaları su altında canlı olarak görme fırsatı buldu. Deniz biyoçeşitliliğin izlenmesi, insan faaliyetlerinin deniz ekosistemine etkilerinin değerlendirilmesi ve ileri deniz izleme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaya, Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Etkinliğe Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç de katılım sağladı.

Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir mavi ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlayan ve Yunanistan liderliğinde; Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ile Türkiye’nin ortaklığında yürütülen EfxINNOs Projesi kapsamında yapılan çalışma, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

“EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ ÇALIŞMALARI TOPLUMLA BULUŞTURMAK”

Çalışma kapsamında Tuzla Barış Manço Ortaokulu öğrencilerine su altından canlı yayın yapılarak deniz çayırlarının ekosistem açısından önemi anlatıldı. Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte, Fırat Teknik Dalgıçlık’ın katkılarıyla dalış gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Yelda Aktan, EfxINNOs Projesi’nin uluslararası bir iş birliği olduğuna dikkat çekerek, “Bu projede denizleri korumayı, tanımayı, veri eksikliklerini gidermeyi ve ülkeler arasında ortak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. En önemli hedeflerimizden biri de yaptığımız çalışmaları toplumla buluşturmak. Bu etkinliğin amacı da tam olarak bu” dedi.

HEDEF KİTLE GENÇLER VE ÇOCUKLAR

Gençlerin ve çocukların çevre bilinci açısından en önemli hedef kitle olduğunu vurgulayan Aktan, deniz altındaki yaşamın ancak tanındığında korunabileceğini belirtti. Aktan, etkinlikte yenilikçi teknolojilerin öğrencilere tanıtıldığını, su altı görüntüleme sistemleriyle deniz çayırlarının ve ekosistemin anlatıldığını kaydetti.

“ÇOCUKLARA DENİZ SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ”

Denizbilimci ve AG Marine Solutions Kurucu Müdürü Dr. Ayşe Gazihan ise etkinliğin Tuzla’da düzenlenmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Denizciliğimizin kalbi bir nebze Tuzla’da atıyor. Sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla birlikte hem öğreneceğiz hem de onlara deniz sevgisini aşılayacağız” diye konuştu.

Tuzla’daki deniz çayırı çalışmalarını değerlendiren Gazihan, ilçedeki deniz ekosisteminin zenginliğine dikkat çekerek, “Burada çok güzel bir deniz altı çeşitliliği var. Ön çalışmalarımızda bunu açıkça gördük. Tuzla’da denizi iyileştirmeye yönelik çok değerli projeler yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

“TUZLA’DAKİ ÇALIŞMALAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Pinaların keşfiyle birlikte sürecin başından bu yana Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün desteğini de vurgulayan Gazihan, Tuzla’daki çalışmaların Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

“ÇOK FAYDALI BİR ETKİNLİK OLDU”

Etkinliğe katılan Piri Reis Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gedik ise denizi çok sevdiğini belirterek, “Pinaları bugünkü etkinlikte öğrendim. Görüntüleyecek olmamız çok güzel. Biz çocuklar için çok faydalı bir etkinlik oldu. Ekosistemleri öğrendiğimiz için çok beğendim” dedi.