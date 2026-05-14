AHİSİAD Başkanı Çam gençlerle buluştu

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve Genel Sekreter Nuri Beşinci, Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Genç Girişimci Buluşması – Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” programına katılım sağladı.

Yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşen programda konuşmacı olarak yer alan Genel Başkan İbrahim Çam; Ahilik kültürü, girişimcilik ruhu, üretim bilinci, mesleki eğitimin stratejik önemi ve gençlerin Türkiye’nin kalkınma sürecindeki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Program boyunca öğrencilerle samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirilirken; gençlerin teknoloji, üretim, sanayi ve girişimcilik alanlarındaki hedefleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Meslek liselerinde yetişen nitelikli gençlerin Türkiye’nin üretim gücüne, sanayisine ve milli kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Başkan İbrahim Çam, "AHİSİAD olarak; gençlerin eğitim, üretim ve girişimcilik alanlarında desteklenmesini, Ahilik anlayışının temel değerleriyle yetişen bilinçli nesillerin çoğalmasını son derece kıymetli buluyoruz.

Nazik davetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla okul yönetimine, kıymetli öğretmenlerimize ve programa yoğun ilgi gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.