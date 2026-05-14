  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ABD’de açıklanan veriler, artan enerji maliyetleri nedeniyle nisanda enflasyonun hızlandığına işaret etti. Bu durum, faiz artırım ihtimalini daha da güçlendirince altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Kapalıçarşı'da anlık ve canlı ekonomi grafiklerinde takip ediliyor. İran savaşından önce 72.48 dolar olan ancak artık 100 doların üzerine demirleyen Brent petrolün, enflasyon üzerindeki etkileri netleşmeye başladı. ABD’de açıklanan veriler, artan enerji maliyetleri nedeniyle nisanda enflasyonun hızlandığına işaret etti. Bu durum, faiz artırım ihtimalini daha da güçlendirince altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı. Altında çoğunlukla yıl sonu beklentileri revize edilmese de kısa ve orta vadede oynaklığın süreceği tahmin ediliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 14 Mayıs 2026 Cuma Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Canlı altın fiyatları 14 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ateşkesin ‘yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü’ söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatmış durumda. Bunun yanı sıra ABD’de hem TÜFE hem de ÜFE verileri enflasyonun nisanda hızlandığına işaret etti ve Fed’in faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasına yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle dün sabah yüzde 0.3 düşüşle 4 bin 700 dolardan işlem gören ons altın, gün içinde de düşüş eğilimini sürdürdü ve 4 bin 669,68 dolara kadar çekildi. Yurtiçinde gram altın ise 6 bin 830 TL seviyelerinden işlem gördü. Altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olan bir diğer önemli neden ise Hindistan’ın vergi hamlesi oldu. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 MAYIS 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.828,14

Satış: 6.828,98

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026

Alış: 11.068,00

Satış: 11.161,00

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026

Alış 4.680,50 Dolar

Satış: 4.681,14 Dolar

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 14 MAYIS 2026

Alış: 44.138,00 TL

Satış: 44.485,00 TL

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026

Alış: 6767 TL

Satış: 6858 TL

HABERE YORUM KAT