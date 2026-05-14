Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 14 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ateşkesin ‘yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü’ söylemesi, bölgede gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflatmış durumda. Bunun yanı sıra ABD’de hem TÜFE hem de ÜFE verileri enflasyonun nisanda hızlandığına işaret etti ve Fed’in faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasına yol açtı. Bu gelişmelerin etkisiyle dün sabah yüzde 0.3 düşüşle 4 bin 700 dolardan işlem gören ons altın, gün içinde de düşüş eğilimini sürdürdü ve 4 bin 669,68 dolara kadar çekildi. Yurtiçinde gram altın ise 6 bin 830 TL seviyelerinden işlem gördü. Altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olan bir diğer önemli neden ise Hindistan’ın vergi hamlesi oldu. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?