Sebebi bir yıl sonra ortaya çıktı: Macron'u dünyaya rezil eden tokadın sebebi bakın neymiş?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'dan yediği tokadın sebebi ortaya çıktı. Fransız basını, olayın arkasında İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani'ye gönderilen mesajların olduğunu yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2025 yılında gerçekleştirdiği Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'dan yediği tokatın yankıları devam ederken, Fransız basını olayın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

MACRON'UN YEDİĞİ TOKADIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Florian Tardif, söz konusu krizin nedeninin ortaya çıkan bazı mesajlaşmalar olduğunu öne sürdü.

Fransa lideri Macron'un başkanlık uçağından inerken eşi Brigitte Macron ile yaşadığı tartışma ve ardından yüzüne yediği tokat, uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti. Olayın nedeni bugüne kadar belirsizliğini korurken, Fransız basını konuyu yeniden manşetlerine taşıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerle ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.

MACRON'UN İRAN ASILLI OYUNCU FERAHANİ'YE GÖNDERDİĞİ MESAJLAR KRİZE NEDEN OLDU

Macron'un bu açıklamalarına rağmen, tokatın nedenine ilişkin Fransız basınında yeni detaylar yer aldı. Olayın basit bir şakalaşma olmadığını savunan gazeteci Florian Tardif, krizin temelinde bir mesajlaşma trafiğinin yattığına işaret etti.

Tardif, bu tokat olayının arkasında Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran asıllı Fransız oyuncu Gülşifte Ferahani'ye attığı mesajların olabileceğini iddia etti. Ortaya atılan bu iddia, Fransa kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

'SİZİ ÇOK GÜZEL BULUYORUM'

Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile birkaç ay boyunca platonik bir iletişim sürdürdü. Macron'un Ferahani'ye gönderdiği mesajlara dikkat çeken Tardif, Fransa liderinin oyuncuya, "Sizi çok güzel buluyorum." şeklinde mesajlar attığını belirtti.

Elysee Sarayı'nın yaşananları örtbas etmeye çalıştığını ve durumu bir çift kavgası olarak yansıttığını aktaran Tardif, Brigitte Macron'un söz konusu mesajları fark etmesiyle gerilimin tırmandığını kaydetti. İddiaya göre, uçaktaki bir yanlış anlaşılma nedeniyle bittiği sanılan tartışma, Hanoi Havalimanı'nda uçağın kapıları açılmadan hemen önce zirveye ulaştı ve kamuya açık bir sahneye dönüştü.

Tokat olayının yankıları uluslararası siyasette de tartışma konusu olmaya devam etti. Nisan 2026'da ABD Başkanı Donald Trump, konuyu siyasi bir polemiğe taşıyarak Beyaz Saray tarafından paylaşılan bir videoda Macron'un yediği yumruğun etkisinden hala kurtulamadığını ve eşi tarafından kötü muamele gördüğünü ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına sert yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bu ifadeleri, "Zariflikten uzak ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan" açıklamalar olarak nitelendirerek tepki göstermişti.

