Başkan Ahmet Cin'den engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, engelli vatandaş, Gülden Kutlu'yu evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Kutlu, karşısında belediye başkanını görünce verdiği tepkiyle mutluluğunu gizleyemedi. Hasta yatağında muhabbet eden Kutlu'ya başkan Ahmet Cin bir de doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Cin, pastasını üfleyen Kutlu'ya iyi dilek ve temennilerde bulundu....

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaretin ardından o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Başkan Ahmet Cin:

"Gülden Kutlu kardeşimizin doğum gününü kutladık...

Kıymetli kardeşimize sevdikleriyle birlikte nice güzel yaşlar diliyorum.

Pendik’te engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması için Engelsiz Yaşam Merkezi’miz başta olmak üzere; eğitimden sosyal etkinliklere, rehabilitasyondan danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sevgi varsa engel yok. "