  3. AHİSİAD Heyeti SAHA EXPO’da Savunma ve Teknoloji Ekosistemini İnceledi

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Heyeti Savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanında Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı programına katılım sağladı.

İbrahim Çam başkanlığındaki heyette, Başkan Vekili Refik Tartar ile Bilim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kala yer aldı.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuarda; savunma sanayi, havacılık, uzay teknolojileri, yerli üretim kapasitesi ve milli teknoloji hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

AHİSİAD heyeti, Ahi Evran’ın 12. yüzyılda temellerini attığı sektörel kümelenme anlayışının günümüzdeki başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen SAHA yapılanmasının, Türkiye’nin teknoloji ve üretim vizyonuna sunduğu katkıları önemli bulduklarını ifade etti.

Program kapsamında AHİSİAD Bilim Kurulu Üyesi ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Abdurrahman Akyol ziyaret edilerek teknoloji geliştirme ekosistemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca AHİSİAD üyelerinden C2TECH Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyd Fırat da fuar alanındaki standında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde savunma teknolojileri, yerli yazılım çözümleri ve yüksek katma değerli üretim alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

AHİSİAD heyeti, Türkiye’nin savunma sanayi ve ileri teknoloji alanında ortaya koyduğu vizyonun; üretim, girişimcilik, bilim ve milli kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

